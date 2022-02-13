Товарищеский матч

Динамо – Инджия – 4:0

Голы: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльский, 85

Состав Динамо: Бойко (Бущан, 66) – Тымчик (Кендзёра, 66), Забарный (Бражко, 76), Боль (Сирота, 66), Дубинчак (Караваев, 66) – Сидорчук, Гармаш (Яцик, 66) – Антюх (Циганков, 46), Де Пена (Буяльский, 66), Вербич (Кулач, 66) – Ванат (Шкурин, 66).

Динамо вернулось в Турцию на сборы и сразу сыграло первый контрольный матч. Соперником стал лидер второго сербского дивизиона – Инджия. С таким оппонентом киевляне предсказуемо играли с позиции силы: контролировали мяч, строили позиционные атаки. Шепелев травмирован, у Шапаренко и Вивчаренко положительные тесты на коронавирус.

Динамо отправилось на третий сбор в Турцию – есть неожиданности

В центре поля с первых минут вышел опытный дуэт Сидорчук-Гармаш. Класс футболистов Инджии позволял им действовать в комфортных условиях, без высоких скоростей. Капитан спокойно останавливал каждую вторую атаку сербов перехватом и получал много времени на подготовку передач (даже в таком режиме Сергей иногда затягивал).

Как следствие, Сидорчук провел хороший матч и остался единственным на поле до финального свистка. Они с Гармашем тонкими вертикальными пасами организовали первую результативную атаку. Денис покатил на Сергея, тот дал в разрез на Вербича, а словенец открыл счет во встрече.

Динамо удвоило преимущество в конце первого тайма, когда Дубинчак воспользовался оперативным пространством, приблизился к штрафной и ассистировал Де Пене. На левом фланге "бело-синих" был баланс получше, чем справа. Вербич менялся позициями с Де Пеной, а Дубинчак мог активно подключаться (3 удара как результат). А справа Тымчик и Антюх часто дублировали друг друга.

Впрочем, именно через правый край Динамо организовало три лучших атаки. Динамичных, с выходом из-под прессинга. Когда сербы включали высокий прессинг, киевляне не играли на отбой, а пытались все равно действовать через короткий пас. Но ноги тряслись, особенно у молодого Боля. Заметно, что он не готов играть в первой команде. В одном из эпизодов Антон грубо обрезал команду.

С появлением Цыганкова правая бровка Динамо стала еще острее. Виктор и сам добавил креатива, и начал в отличие от Антюха освобождать зоны для Тымчика. Тымчик сразу вырезал классный прострел на Де Пену – мяч после удара немного разминулся с воротами. Через несколько минут Цыганков отдал пас на Ваната, а Влад с острого угла мастерски забил и довел счет до разгромного.

Динамо могло забивать и больше, если бы немного больше везло. Мяч после удара Вербича и рикошета полетел в перекладину, а Гармаш дальним выстрелом встряхнул штангу ворот. Цыганков создал момент для Шкурина, потом Буяльский и Кулач тоже вывели на удар свежего форварда – белорус качественно пробить не сумел.

Точку в матче поставил Буяльский. Он подстерегал грубую ошибку соперников, перехватил мяч и аккуратно перекинул голкипера. Еще мог забивать Кулач – не хватило точности. В итоге лёгкий разгром от Динамо. Следующий матч на сборах киевляне проведут против Кайрата во вторник.