Товарищеский матч

Динамо (основа) – Динамо (U-19) – 6:1

Голы: Кабаев, 13, Гармаш, 15, 57, 61, ?, Буяльский, 52, – Кремчанин, 47 (п.)

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Динамо, чтобы поддержать игровой ритм обеих своих команд, решило провести тренировочный поединок с юношеской командой на клубной базе в Вите-Литовской, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Счет на 13-й минуте открыл Кабаев, промчавшись по флангу после вертикальной передачи и реализовав выход один на один с голкипером. Через две минуты с передачи Буяльского отличился Денис Гармаш, ворвавшись в штрафную правым флангом. Нидерландский новичок Джастин Лонвейк, для которого эта игра стала первой, хоть и тренировочной, еще до перерыва дважды попал в каркас ворот.

В начале второго тайма Алексея Гусева зацепили в штрафной, и Дмитрий Кремчанин реализовал пенальти, сократив отставание в счете. Через 5 минут Буяльский, заметив, что Денис Игнатенко вышел далеко из ворот, закинул мяч в сетку почти из центра поля. Впоследствии в течение 4 минут дважды забил Гармаш, а спустя немного – оформил покер, поставив точку в матче.

Напомним, уже 2 октября Динамо сыграет в УПЛ с Минаем, а через 4 дня проведет выездной поединок с Ренном в Лиге Европы.

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