Товариський матч

Динамо (основа) – Динамо (U-19) – 6:1

Голи: Кабаєв, 13, Гармаш, 15, 57, 61, ?, Буяльський, 52, – Кремчанін, 47 (п.)

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Динамо, аби підтримати ігровий ритм обох своїх команд, вирішило провести тренувальний поєдинок з юнацькою командою на клубній базі у Віті-Литовській, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Рахунок на 13-й хвилині відкрив Кабаєв, промчавшись по флангу після вертикальної передачі та реалізувавши вихід сам на сам з голкіпером. За дві хвилини з передачі Буяльського відзначився Денис Гармаш, увірвавшись до штрафного майданчика правим флангом. Нідерландський новачок Джастін Лонвейк, для якого ця гра стала першою, хоч і тренувальною, ще до перерви двічі поцілив у каркас воріт.

На початку другого тайму Олексія Гусєва зачепили у штрафному майданчику, і Дмитро Кремчанін, реалізував пенальті, скоротивши відставання у рахунку. За 5 хвилин Буяльський, помітивши, що Денис Ігнатенко вийшов далеко з воріт, закинув м’яч у сітку майже з центра поля. Згодом протягом 4 хвилин двічі забив Гармаш, а за трохи – оформив покер, поставивши крапку у матчі.

Нагадаємо, вже 2 жовтня Динамо зіграє в УПЛ з Минаєм, а за 4 дні проведе виїзний поєдинок з Ренном у Лізі Європи.

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