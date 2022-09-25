Киевляне начали работу с мячем на поле после небольшой паузы.

Динамо после каникул возобновило тренировки на клубной базе в Вите-Литовской, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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В отсутствие сборников и главного тренера игроки начали тренировочный процесс под руководством Олега Гусева. К работе в общей группе вернулись сразу три травмированных – голкипер Руслан Нещерет, защитник Денис Попов и нападающий Владислав Кулач. Кроме того, первые шаги в новом коллективе делает нидерландский новичок Джастин Лонвейк, присоединившийся к команде в последний день трансферного окна.

Напомним, 2 октября Динамо сыграет в УПЛ с Минаем, а через 4 дня проведет выездной поединок с Ренном в Лиге Европы.

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