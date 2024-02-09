Киевское Динамо понесло потери во время второго тренировочного сбора.

Биловар, который окровавленным покидал поле во время контрольного матча с Лиепаей, получил рассеченную рану надбровной дуги и сотрясение головного мозга средней степени, сообщает официальный сайт Динамо.

Первый гол Супряги после возвращения в видеообзоре матча Динамо – Лиепая – 5:2

Куда хуже ситуация у Навина Малыша – он получил перелом пятой плюсневой кости и пропустит не менее трех месяцев.

Добавим, что Динамо ушло на зимний перерыв на пятом месте УПЛ, вылетев из еврокубков и Кубка Украины. Отставание от первого Кривбасса составляет 6 очков.

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