"Динамо сейчас в еврокубках не играет, а мучается. В чемпионате обыграли Минай, но увидим, что дальше будет.

"Непросто приходить в себя после таких досадных неудач": Цыганык прогнозирует Динамо проблемы в матче с Рухом

Про Динамо сейчас много пишут в прессе, что читать не хочется – то они друг с другом ругаются, то не ругаются, то Луческу уходит в отставку, то не уходит.

Конечно, это не идет на пользу команде. Я считаю, что Динамо не в яме – это такое качество наших игроков. Когда футболисты не бьют по воротам, то надо уже бить тревогу", – сказал Леоненко в своей авторской программе.

Напомним, Динамо проиграло три матча в Лиге Европы и занимает последнюю строчку в своей группе. В чемпионате Украины киевляне идут десятыми, имея в своем активе 6 очков. Улучшить положение команда Луческу сможет уже сегодня, 9 октября – в рамках 6-го тура УПЛ "бело-синие" сыграют с Рухом. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Рух: анонс матча УПЛ