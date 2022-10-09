"Динамо в еврокубках не играет, а мучается": Леоненко выделил ключевые проблемы команды Луческу
Экс-форвард Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко поразмыслил над неудачами киевской команды.
"Динамо сейчас в еврокубках не играет, а мучается. В чемпионате обыграли Минай, но увидим, что дальше будет.
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Про Динамо сейчас много пишут в прессе, что читать не хочется – то они друг с другом ругаются, то не ругаются, то Луческу уходит в отставку, то не уходит.
Конечно, это не идет на пользу команде. Я считаю, что Динамо не в яме – это такое качество наших игроков. Когда футболисты не бьют по воротам, то надо уже бить тревогу", – сказал Леоненко в своей авторской программе.
Напомним, Динамо проиграло три матча в Лиге Европы и занимает последнюю строчку в своей группе. В чемпионате Украины киевляне идут десятыми, имея в своем активе 6 очков. Улучшить положение команда Луческу сможет уже сегодня, 9 октября – в рамках 6-го тура УПЛ "бело-синие" сыграют с Рухом. Начало встречи в 17:00.