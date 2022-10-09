Кризис Динамо продолжается. Киевляне выдали свой худший старт в истории выступлений в Лиге Европы, проиграв все три матча в группе, а в УПЛ команда начала с двух поражений и шести пропущенных мячей. После этого "бело-синие" одержали победы над Минаем и Львовом, но они были минимальными – и на что-то большее команда не заслужила. В прямом смысле этого слова. Ни в одном из поединков чемпионата киевляне не смогли наиграть хотя бы на 1 ожидаемый гол.

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Подопечные Мирчи Луческу стали часто проигрывать единоборства, хотя в плане интенсивности и тему игры все в порядке. В обороне много глупых ошибок, а позиционная работа выглядит разбалансированной – сказываются отсутствие Шапаренко и слабость левого фланга. Это выливается в критически низкое количество моментов в атаке. К счастью, общий и индивидуальный класс вытягивает киевлян, но в матчах не против аутсайдеров он уже не спасает.

Как следствие, Динамо трудно найти в турнирной таблице УПЛ. "Бело-синие" идут аж девятыми (но имеют игру в запасе). Между тем, календарь в октябре чрезвычайно тяжелый, а уже в четверг надо любой ценой побеждать Ренн на выезде – это заставляет проводить масштабную ротацию, что опять же будет бить по сыгранности. Впрочем, другого выхода у киевлян нет.

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Благо, в соперниках сегодня не крепкий середняк, а только Рух. Львовяне в первых пяти турах потерпели три поражения и расписали одну боевую ничью – и это при том, что в соперниках были Колос, Металлист, Верес и Шахтер, который играл в меньшинстве более часа. Зато удалось переиграть Зарю благодаря хет-трику Таллеса, у которого этот сезон стал явно прорывным

Стиль у "желто-черных" простой. Команда Леонида Кучука ставит на надежность у своих ворот, работая от разрушения игры соперника и быстрых контратак. Когда у нее появляется пространство, то Рух превращается в очень опасный и забивной коллектив. Если же пространства нет, а оппонент еще и мяч отдает, то львовяне сдуваются, практически ничего не создавая.

Динамо не отдаст инициативу, поэтому у "народной обороны Львова" будут шансы в контригре. Проблема заключается в ненадежности этой обороны – Рух пропускает в каждом туре, причем ошибаются не только защитники. Соперники наиграли всего на 5 ожидаемых голов в ворота львовян, однако подопечные Леонида Кучука пропустили целых восемь – это худший перебор в УПЛ. Без него руховцы боролись бы за зону еврокубков.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бущан, Шапаренко, Супряга – Альваренга

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Рух

Динамо: Бойко – Караваев, Забарный, Бурда, Дубинчак – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Перрис – Гармаш

Рух: Панькив – Роман, Слюсар, Дидык, Лях – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук –Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Болельщикам киевлян стоит приготовиться к непростому поединку. Рух закроется в автобусе, а Динамо в текущем сезоне очень трудно вскрывает оборону соперника – даже если есть пространство. Между тем, львовяне в плане разрушения игры всегда были на высоте, а от хозяев сегодня ожидается ротация состава. Риск осечки достаточно велик.

Впрочем, подопечные Мирчи Луческу во всех остальных фазах игры выглядят не столь ужасно. Проблемы есть, но также есть и класс, готовность выполнять большой объем беговой работы и высокая интенсивность. Командам из нижней половины таблицы трудно контратаковать Динамо, а "бело-синие" хотя бы на гол всегда наигрывают – и вряд ли они не забьют привозной обороне Руха. Именно поэтому мы поставим на победу фаворита.

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