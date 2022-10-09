"Динамо зараз у єврокубках не грає, а мучиться. У чемпіонаті обіграли Минай, але побачимо, що далі буде.

"Непросто повертатися до тями після таких прикрих невдач": Циганик прогнозує Динамо проблеми у матчі з Рухом

Про Динамо зараз багато пишуть у пресі, що аж читати не хочеться – то вони один з одним лаються, то не лаються, то Луческу йде у відставку, то не йде.

Звісно, ​​це все не йде на користь команді. Я вважаю, що Динамо не в ямі – це така якість наших гравців. Коли футболісти не б'ють по воротах, то треба вже бити на сполох", – сказав Леоненко у своїй авторській програмі.

Нагадаємо, Динамо програло три матчі у Лізі Європи і посідає останню сходинку у своїй групі. У чемпіонаті України кияни йдуть десятими, маючи у своєму активі 6 очок. Покращити становище команда Луческу зможе вже сьогодні, 9 жовтня – в рамках 6-го туру УПЛ "біло-сині" зіграють з Рухом. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Рух: анонс матчу УПЛ