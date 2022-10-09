"Очень тяжело в последнее время выглядит Динамо. Против Ренна киевляне двадцать минут в первом тайме играли неплохо, потом был провал. Второй тайм вообще получился сложным для команды Мирчи Луческу. Ошибка Попова в конце матча – большое психологическое давление. Динамо потеряло важный балл во Франции.

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С Рухом будет тоже тяжело, сомнений нет. Очень непросто приходить в себя после таких досадных неудач. Сложно будет себя настроить на нормальную игру, свой уровень. Рух – очень хорошая команда. Они в последнее время демонстрируют активность в нападении. Два тура подряд Рух забивает минимум дважды в ворота соперников.

Динамо много времени проводит в пути, на что жаловался Мирча Луческу. Это тоже оказывает серьезное влияние на качество игры киевлян. Когда у тебя нет дома, ты не понимаешь, где ты просыпаешься, постоянно новые места за окном. Мучительная история.

Ожидаю сегодня ротации. Киевляне "наелись" во Франции очень хорошо, потратили достаточно сил. Думаю, Попова точно не будет в старте. Прогнозирую выход с первых минут Гармаша, должен появиться Вивчаренко, ведь Дубинчак "набегался", должен выйти Караваев. Думаю, что обе команды смогут забить", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, поединок между Динамо и Рухом состоится уже сегодня, 9 октября, в 17:00. После 5-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут десятыми, имея в своем активе 6 очков, львовяне с 4 пунктами – одиннадцатые.

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