Пятым и последним соперником "бело-синих" в контрольных матчах на завершающем учебно-тренировочном сборе в Турции станет латвийский РФШ, сообщает официальный сайт Динамо .

Луческу может сократить последний сбор Динамо – неожиданное "помилование" игроков от румына

Спарринг с действующим чемпионом Латвии состоится в понедельник, 21 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Стартовый свисток раздастся в 11:00 по киевскому времени. Посмотреть встречу можно будет вживую на канале Динамо Киев на YouTube и канале Динамо TV. Сразу после поединка команда Мирчи Луческу отправится в аэропорт и вернется в столицу Украины.

Напомним, на третьем этапе сборов "бело-синие" уже победили Кайрат, Инджию (оба матча завершились со счетом 4:0) и Вальмиеру (2:0), а завтра будут противостоять Пахтакору. Уже 26 февраля Динамо сыграет с Ингульцом в УПЛ.