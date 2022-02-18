П’ятим і останнім суперником "біло-синіх" у контрольних матчах на завершальному навчально-тренувальному зборі в Туреччині стане латвійський РФШ, інформує офіційний сайт Динамо.

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Спаринг з чинним чемпіоном Латвії відбудеться у понеділок, 21 лютого, на арені Mardan Stadium в Анталії. Стартовий свисток пролунає об 11:00 за київським часом. Переглянути зустріч можна буде наживо на каналі Динамо Київ у YouTube та каналі Динамо TV. Одразу після поєдинку команда Мірчі Луческу вирушить в аеропорт та повернеться до столиці України.

Нагадаємо, на третьому етапі зборів "біло-сині" вже перемогли Кайрат, Інджию (обидва матчі завершились із рахунком 4:0) та Вальмієру (2:0), а завтра протистоятимуть Пахтакору. Вже 26 лютого Динамо зіграє з Інгульцем в УПЛ.

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