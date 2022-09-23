Динамо в последние дни трансферного окна отчаянно пыталось усилить атакующую линию и сделало Сент-Этьену улучшенное предложение по поводу форварда Жан-Филипа Крассо, сообщает La Gazzetta Express.

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Ранее представитель Лиги 2 ответил отказом на сумму в размере 2 миллионов евро. "Бело-синие" увеличили свое предложение до 2,5 млн, что, однако, не убедило "зеленых" отпустить своего игрока в УПЛ.

По информации TopMercato, именно 25-летний ивуарийский нападающий поставил точку в потенциальном переходе – Крассо решил отказаться от возможности значительно улучшить свое финансовое положение (киевляне предлагали восьмикратное увеличение зарплаты), чтобы преуспеть во втором дивизионе Франции.

Напомним, в текущем сезоне Крассо в 9 матчах забил 7 голов и отдал 2 ассиста, что позволило ему получить дебютный вызов в сборную Кот-д'Ивуара на матчи против Того и Гвинеи.

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