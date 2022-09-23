Динамо в останні дні трансферного вікна відчайдушно намагалось підсилити атакувальну лінію і зробило Сент-Етьєну покращену пропозицію щодо форварда Жан-Філіпа Крассо, повідомляє La Gazzetta Express.

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Раніше представник Ліги 2 відповів відмовою на суму у розмірі 2 мільйонів євро. "Біло-сині" збільшили свою пропозицію до 2,5 млн, що, однак, не переконало "зелених" відпустити свого гравця в УПЛ.

За інформацією TopMercato, саме 25-річний івуарійський нападник поставив крапку у потенційному переході – Крассо вирішив відмовитись від можливості значно покращити своє фінансове становище (кияни пропонували восьмикратне збільшення зарплатні), аби процвітати у другому дивізіоні Франції.

Нагадаємо, у поточному сезоні Крассо у 9 матчах забив 7 голів і віддав 2 асисти, що дозволило йому отримати дебютний виклик у збірну Кот-д'Івуару на матчі проти Того та Гвінеї.

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