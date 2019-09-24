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Динамо U-21 минимально победило Мариуполь благодаря голу Шапаренко

16:16 115 Читати українською
Динамо U-21 минимально победило Мариуполь благодаря голу Шапаренко
Николай Шапаренко / Dynamo.kiev.ua

Динамо U-21 обыграло Мариуполь в матче 4-го тура молодежного первенства Украины (1:0).

Чемпионат Украины U-21, 4-й тур

Мариуполь – Динамо – 1:0

Гол: Шапаренко, 38, (пен.)

Динамо U-21 на выезде обыграло Мариуполь. Киевляне больше доминировали на протяжении матча, однако забить удалось только с пенальти, отличился Шапаренко. Во втором тайме воротам азовцев регулярно угрожал Цитаишвили, который затерроризировал защиту Мариуполя, однако больше голов в матче не было.

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Таким образом, Динамо набрало 18 очков и занимает третье место в молодежном первенстве.

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Мариуполь Мариуполь Видеоновости Динамо U-21 Динамо U-21 Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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