Динамо U-21 минимально победило Мариуполь благодаря голу Шапаренко

Украина — 16:40 54
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Мораес не тренируется в общей группе Шахтера перед матчем с Ворсклой
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Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихіїМир — 14:40 231
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Маліновський проти Фонсеки, момент істини для Вальверде, дилема Зінченка для Гвардіоли – топ-матчі європейського мідвікуМир — 13:25 279
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Сегодня УЕФА назовет хозяев финалов еврокубков – на один из них претендует УкраинаСуперкубок УЕФА — 08:00 665
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Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФАМир — 23 сент 844