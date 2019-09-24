Динамо U-21 мінімально перемогло Маріуполь завдяки голу Шапаренка

Україна — 16:40 455
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Мораєс не тренується у загальній групі Шахтаря перед матчем з Ворсклою
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Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихіїСвіт — 14:40 2080
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Маліновський проти Фонсеки, момент істини для Вальверде, дилема Зінченка для Гвардіоли – топ-матчі європейського мідвікуСвіт — 13:25 2697
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FIFA The Best-2019 – за кого голосували Шевченко та Пятов як представники УкраїниСвіт — 10:06 4870
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Сьогодні УЄФА назве господарів фіналів єврокубків – на один із них претендує УкраїнаСуперкубок УЄФА — 08:00 7290