Динамо U-21 мінімально перемогло Маріуполь завдяки голу Шапаренка

Динамо U-21 обіграло Маріуполь в матчі 4-го туру молодіжної першості України (1:0).

Чемпіонат України U-21, 4-й тур

Маріуполь – Динамо – 1:0

Гол: Шапаренко, 38, (пен.)

Динамо U-21 на виїзді переграло Маріуполь. Кияни більше домінували впродовж матчу, проте забити вдалось лише з пенальті, відзначився Шапаренко. В другому таймі воротам азовців регулярно загрожував Цітаішвілі, який затероризував захист Маріуполя, проте більше голів у матчі не було.

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Таким чином, Динамо набрало 18 очок та посідає третє місце у молодіжній першості.