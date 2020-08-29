Киевское Динамо U-19 разбило Десну U-21 в товарищеском поединке. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Динамо U-19 – Десна U-21 – 5:0

Голы: Волошин, 42, Попов, 47, 54, 64, Скрпник, 77

В первом тайме киевляне захватили инициативу, но отличились лишь одним голом – Волошин закатил в пустые ворота после передачи Царенко. А после перерыва Динамо начало уничтожать соперника. Кирилл Попов отметился хет-триком за 14 минут, а точку поставил Скрипник.

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Отметим, что матч был проведен через перерыв в чемпионате U-19. Киевляне в сверхрезультативном матче обыграли сверстников из Олимпика 4:3.

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