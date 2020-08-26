"Луческу стал динамовским сердцем": стеб Суркиса, эмоции экс-жены Шовковского и 2 причины победы Динамо над Шахтером

Динамо – обладатель Суперкубка Украины-2020. Лучшего дебюта Мирчи Луческу (с учетом победы над Олимпиком) на посту главного тренера "бело-синих" сложно придумать, ведь на этот раз обыгран самый принципиальный соперник – команда, которой румынский тренер отдал 12 лет своей карьеры.
Шахтер – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020
Такова завязка для многих известных комментаторов стала неожиданностью. Одни радуются, другие относятся к стартовому успеху с осторожностью. Читаем!
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В дебюте матча режиссеры трансляции несколько раз останавливались на президенте Динамо. Игорь Суркис вкусно затягивался сигаретой. Журналист и комментатор текстовых онлайнов Футбол 24 Михаил Юхименко сразу вспомнил классику, которая стала пророческой.
Своеобразно интерпретировал эпизод Виталий Зверов, журналист Профутбола, который проникся уходом Месси из Барселоны.
Экс-голкипер Динамо-2, Вереса, Днепра и бывший президент ПФЛ Святослав Сирота красноречиво отреагировал на размашистый первый гол киевлян. А чуть позже набросился на Алана Патрика.
Евгений Зинченко, бывший ведущий спортивных новостей 1+1, отмечает ратные подвиги атаки Динамо, а также крайне заинтригован началом сезона.
Первая жена Александра Шовковского, вопреки всему, осталась верной киевскому Динамо.
Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов – лаконичен.
Экс-хавбек сборной Украины, а сейчас телевизионный эксперт Евгений Левченко уже заметил позитивные изменения в киевском клубе.
Между тем троллинг Суркиса-младшего не прекращается! Слово берет журналист Дмитрий Корнило.
Авторитетный итало-украинский скаут Алекс Великих аплодирует тренерской победе Луческу над Каштру.
О слабости действующего наставника Шахтера заговорил и Сергей Тищенко, автор Футбол 24 и Gazeta.ua.
А вот Александр Сажко, журналист украинской Трибуны, считает, что не все так однозначно.
Игорь Бойко, комментатор Setanta Sports Ukraine, увидел новое динамовское сердце.
Были и большие комментарии. Кирилл Лукаш, автор и ведущий программы "Язык футбола":
Продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк:
Вячеслав Заховайло, футбольный эксперт и менеджер:
Ну а бонусы – только с юмором от Брутального футбола.
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Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей