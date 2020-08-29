Київске Динамо U-19 розбило Десну U-21 у товариському поєдинку. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Динамо U-19 – Десна U-21 – 5:0

Голи: Волошин, 42, Попов, 47, 54, 64, Скрипник, 77

В першому таймі кияни захопили ініціативу, але відзначились лише одним голом – Волошин закотив у порожні ворота після передачі Царенка. А по перерві Динамо почало знищувати суперника. Кирило Попов відзначився хет-триком за 14 хвилин, а крапку поставив Скрипник.

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Зазначимо, що матч було проведено через перерву в чемпіонаті U-19. Кияни у надрезультативному матчі обіграли однолітків з Олімпіка 4:3.

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