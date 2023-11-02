В матче 13-го тура чемпионата Украины U-19 встречаются сверхпринципиальные соперники – Динамо и Шахтер. Ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо U-19 – Шахтер U-19 стартует в 13:00. Встреча состоится на одном из полей загородной базы НТБ Динамо в Вите-Литовской.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч УПЛ

Где смотреть Динамо U-19 – Шахтер U-19? Поединок будут транслировать YouTube-каналы Динамо и Шахтера. Также смотреть поединок вживую можно непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Напомним, перед очным противостоянием Шахтер с 28-ю очками и матчем в запасе лидирует в турнирной таблице. Динамо имеет 26 баллов и идет третьим. Предыдущая встреча этих команд, состоявшаяся в апреле, завершилась победой киевлян со счетом 3:2. К слову, команда Алексея Белика последний поединок чемпионата с Черноморцем U-19 пропускала из-за участия в Юношеской лиге УЕФА.

Стартовые составы:

Динамо: 71. В.Суркис, 20. Гусев, 3. Балаба, 2. Михавко, 6. Котуха – 14. Ищенко 19. Пашко, 18. Саленко, 22. Осипенко, 7. Кремчанин, 11. Пономаренко

Шахтер: 1. Кравец, 2. Дрозд, 3. Удод, 4. Огарков, 5. Шелекета, 6. Лосенко, 7. Ющенко, 8. Янович, 9. Демченко, 10. Глущенко, 11. Пушкарёв