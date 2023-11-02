У матчі 13-го туру чемпіонату України U-19 зустрічаються надпринципові суперники – Динамо та Шахтар. Посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо U-19 – Шахтар U-19 стартує о 13:00. Зустріч відбудеться на одному з полів заміської бази НТБ Динамо у Віті-Литовській.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч УПЛ

Де дивитися Динамо U-19 – Шахтар U-19? Поєдинок транслюватимуть YouTube-канали Динамо і Шахтаря. Також дивитися поєдинок наживо можна безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

Нагадаємо, перед очним протистоянням Шахтар з 28-ма очками і матчем в запасі лідирує у турнірній таблиці. Динамо має 26 балів і йде третім. Попередня зустріч цих команд, яка відбулась у квітні, завершилась перемогою киян з рахунком 3:2. До слова, команда Олексія Бєліка останній поєдинок чемпіонату з Чорноморцем U-19 пропускала через участь в Юнацькій лізі УЄФА.

Стартові склади:

Динамо: 71. В.Суркіс, 20. Гусєв, 3. Балаба, 2. Михавко, 6. Котуха – 14. Іщенко 19. Пашко, 18. Саленко, 22. Осипенко, 7. Кремчанин, 11. Пономаренко

Шахтар: 1. Кравець, 2. Дрозд, 3. Удод, 4. Огарков, 5. Шелекета, 6. Лосенко, 7. Ющенко, 8. Янович, 9. Демченко, 10. Глущенко, 11. Пушкарьов