"Мне кажется, ввиду качеств, даже несмотря на возраст Ярмоленко, Динамо только выиграет. Насколько я понимаю, Цыганков идет как свободный агент, исходя из того, что пишут в прессе.

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И Ярмоленко может стать опцией на этой позиции в следующем сезоне. Если отмотать назад, можно вспомнить возвращение Шевченко и Реброва. Есть хорошие примеры", – поделился Вацко в программе Стара школа.

Отметим, что Ярмоленко этим летом перебрался в Аль-Айн, сыграл за команду из ОАЭ 15 поединков, отличившись 4 голами и 4 ассистами.

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