"Мені здається, з огляду якостей, навіть незважаючи на вік Ярмоленка, Динамо лише виграє. Наскільки я розумію, то Циганков іде як вільний агент, виходячи з того, що пишуть у пресі.

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І Ярмоленко може стати опцією на цій позиції наступного сезону. Якщо відмотати назад, то можна згадати повернення Шевченка та Реброва. Є добрі приклади", – поділився Вацко в програмі Стара школа.

Зауважимо, що Ярмоленко цього літа перебрався до Аль-Айна, зіграв за команду з ОАЕ 15 поєдинків, у яких відзначився 4 голами та 4 асистами.

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