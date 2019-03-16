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Динамо только становится командой", – Максимова не удивило разгромное поражение киевлян в матче с Челси

15:30 11 Читати українською
Динамо только становится командой", – Максимова не удивило разгромное поражение киевлян в матче с Челси
Юрий Максимов / фото из открытых источников

Экс-игрок киевлян Юрий Максимов прокомментировал поражение Динамо в матче Лиги Европы с Челси

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Эмоции после 3:0 в Лондоне и после 5:0 в Киеве? Сказать, что я чего-то не ожидал по результату – не скажу. Динамо – это молодая команда, которая только начинает наигрываться, делает первые шаги. Они и так много чего достигли, далеко прошли. Были моменты, когда они могли на ранних стадиях вылететь.

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Поймите правильно, Динамо только становится командой. Конечно, обидно проигрывать на выезде 3:0 и дома при болельщиках 5:0. Если взять каждого футболиста в отдельности, то Челси на голову выше наших игроков ", – передает слова Максимова FootballHub.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5: 0.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Юрий Максимов Динамо Киев - Челси
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