"Динамо тільки стає командою", – Максимова не здивувала розгромна поразка киян в матчі з Челсі

Екс-гравець киян Юрій Максимов прокоментував поразку Динамо в матчі Ліги Європи з Челсі

"Емоції після 3:0 у Лондоні і після 5:0 у Києві? Сказати, що я чогось не очікував по результату – не скажу. Динамо – це молода команда, яка тільки-но починає награватися, робити перші кроки. Вони і так багато чого досягли, далеко пройшли. Були моменти, коли вони могли на ранніх стадіях вилетіти.

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Зрозумійте правильно, Динамо тільки стає командою. Звичайно, прикро програвати на виїзді 3:0 і вдома при вболівальниках 5:0. Якщо взяти кожного футболіста окремо, то Челсі на голову вище наших гравців", – передає слова Максимова FootballHub.

Нагадаємо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0.

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