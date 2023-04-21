– Йожеф Йожефович, каковы ваши ожидания от матча Динамо – Шахтер?

– Как бы там ни было, но Динамо и Шахтер подготовятся к этой игре. Проблемы есть и у одной, и у другой команды, особенно у Динамо. Однако я ожидаю интересной игры, хотя уже знаю, какую Луческу выберет тактику.

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– Какую?

– Свою любимую! Будет играть на контратаках. Динамо так играет с первых месяцев после прихода Луческу, этот матч не станет исключением. Сегодня и Шахтер не в самом лучшем своем состоянии, но все равно у "горняков" будет преимущество. Сейчас они выглядят лучше, чем динамовцы.

– Имеете в виду, что у Шахтера сильнее игроки?

– Да, именно так, у них просто более сильная команда. Шахтер вернул всех своих арендованных игроков и усилился украинцами. У них хорошая средняя линия и атакующий потенциал. Динамо таким похвастаться не может.

– Ваш прогноз на матч Динамо – Шахтер. Каков будет счет и кто забьет?

– Динамо будет очень тяжело. Единственное, что им может помочь – это быстрый гол. Я уверен, что Шахтер победит с разницей в два мяча. Ставлю на 3:1. Думаю, большие шансы забить будут у Бондаренко, Судакова и Траоре. У Динамо бьют только два игрока – Буяльский и Ванат, поэтому гол престижа забьет кто-нибудь из них. Больше склоняюсь к Буяльскому. О Ванате сейчас много пишут, но он еще сырой футболист, – цитирует Сабо Fanday.

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