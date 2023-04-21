"Для Динамо будет очень многое зависеть от результата этого матча. Во-первых, речь идет о перспективе остаться на посту тренера для Мирчи Луческу. Он сам хочет понять для себя, стоит ли ему оставаться. У него операция должна быть скоро, поэтому вопрос тренерский важен.

Динамо – Шахтер: экс-игрок сборной Украины назвал серьезную проблему киевлян перед Классическим

Во-вторых, поражение для Динамо сегодня будет серьезным ударом в борьбе за самые высокие места. У них нет другого выбора, как играть победу. Но у Динамо банально нет "тяги", как говорится, нет стабильности в результатах. Шахтер уже почувствовал запах чемпионства и не желает отпускать свою первую строчку. В классическом они однозначно не захотят терять очки, настроение будет максимальным.

Результат может быть разным. Все зависит от того, кто как начнет игру. Если Динамо с первых минут будет играть от обороны, то есть шансы отобрать очки у Шахтера. Если сразу киевляне пойдут в атаку, то рискуют пропустить целую сумку голов. Я думаю, что матч получится результативным. Поставлю на обмен голами и гол Ваната", – цитирует Цыганыка РБ.

Добавим, что игра Динамо – Шахтер состоится в субботу, 22 апреля, начало в 17:00. "Горняки" возглавляют турнирную таблицу, киевляне пока только четвертые.

Все началось с шантажа Динамо, или Почему Цитаишвили не стал динамовским Мудриком