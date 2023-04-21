– Йожефе Йожефовичу, які ваші очікування від матчу Динамо – Шахтар?

– Хай там що, але Динамо і Шахтар підготуються до цієї гри. Проблеми є і в однієї, і в іншої команди, особливо у Динамо. Однак я очікую цікавої гри, хоча вже знаю, яку Луческу обере тактику.

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– Яку?

– Свою улюблену! Буде грати на контратаках. Динамо так грає з перших місяців після приходу Луческу, цей матч не стане винятком. Сьогодні і Шахтар не в найкращому своєму стані, але все одно у "гірників" буде перевага. Нині вони мають кращий вигляд, ніж динамівці.

– Маєте на увазі, що у Шахтаря сильніші гравці?

– Так, саме так, у них просто сильніша команда. Шахтар повернув усіх своїх орендованих гравців і підсилився українцями. У них хороша середня лінія й атакувальний потенціал. Динамо таким похвалитися не може.

– Ваш прогноз на матч Динамо – Шахтар. Який буде рахунок і хто заб'є?

– Динамо буде дуже важко. Єдине, що їм може допомогти – це швидкий гол. Я впевнений, що Шахтар переможе з різницею у два м'ячі. Ставлю на 3:1. Думаю, великі шанси забити будуть у Бондаренка, Судакова і Траоре. У Динамо б'ють тільки два гравці – Буяльський і Ванат, тому гол престижу заб'є хтось із них. Більше схиляюся до Буяльського. Про Ваната зараз багато пишуть, але він ще сирий футболіст, – цитує Сабо Fanday.

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