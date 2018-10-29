Динамо сыграло 1000-й матч украинских клубов в еврокубках

Матч Ренн – Динамо в 3 туре Лиги Европы стал для украинских клубов юбилейным.

Динамо стало участником юбилейного для украинских клубов поединка в еврокубках. Матч Ренн – Динамо стал для представителей Украины уже 1000-м в европейских клубных соревнованиях, сообщает официальный сайт УПЛ.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Для Динамо этот матч стал 367-м в еврокубках – это самый высокий показатель среди всех украинских клубов. В этих поединках киевляне одержали 162 победы, 91 раз сыграли вничью и 114 раз проиграли. Разница голов – 557:413.

Также из украинских клубов к юбилею причастны Шахтер, Металлист, Днепр, Заря, Черноморец, Ворскла, Металлург Д, Карпаты, Арсенал/ЦСКА, Таврия, Металлург, Мариуполь, Кривбасс, Александрия, Нива В и Олимпик.

Из всех сыгранных 1000 поединков украинские клубы сыграли 522 матча в Лиге Европы/Кубке УЕФА, 378 – в Лиге чемпионов, 70 – в Кубке обладателей кубков, 26 – в Кубке Интертото и 4 – в Суперкубке УЕФА.

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