Динамо зіграло 1000-й матч українських клубів у єврокубках

Матч Ренн – Динамо у 3 турі Ліги Європи став для українських клубів ювілейним.

Динамо стало учасником ювілейного для українських клубів поєдинку в єврокубках. Матч Ренн – Динамо став для представників України вже 1000-м у європейських клубних змаганнях, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Для Динамо цей матч став 367-м у єврокубках – це найвищий показник серед усіх українських клубів. У цих поєдинках кияни здобули 162 перемоги, 91 раз зіграли внічию та 114 разів програли. Різниця голів – 557:413.

Також з українських клубів до ювілею причетні Шахтар, Металіст, Дніпро, Зоря, Чорноморець, Ворскла, Металург Д, Карпати, Арсенал/ЦСКА, Таврія, Металург З, Маріуполь, Кривбас, Олександрія, Нива В та Олімпік.

З усіх зіграних 1000 поєдинків українські клуби зіграли 522 матчі в Лізі Європи/Кубку УЄФА, 378 – у Лізі чемпіонів, 70 – у Кубку володарів кубків, 26 – у Кубку Інтертото та 4 – в Суперкубку УЄФА.

Ренн – Динамо: кияни вперше з 1998 року перемогли у Франції