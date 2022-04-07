Динамо сыграет против бывшего клуба Луческу – вырученные деньги будут переданы в поддержку украинских сирот
22:54 - Читати українською
Динамо продолжает пополнять список своих будущих благотворительных спаррингов.
Галатасарай 14 апреля будет принимать киевлян на своем стадионе, сообщает Anadolu Agency.
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За два дня до этого Динамо сыграет с варшавской Легией. Выручка от этих матчей будет передана на всевозможные нужды Украины. Цель поединка с Галатасараем – собрать как можно больше средств для украинских сирот.
Напомним, что Мирча Луческу возглавлял "львов" в 2000-2002 годах. Сейчас дела Галатасарая идут откровенно плохо – всего 13-е место в чемпионате Турции.
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