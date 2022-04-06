У болельщиков есть возможность посмотреть матч Динамо после огромной паузы и поддержать Украину в войне с Россией.

"Во вторник, 12 апреля, состоится благотворительный матч Легия – Динамо. Все желающие могут приобрести билеты, на которые установлена единая цена – 30 злотых (206 грн). Для тех, кто изъявит желание поддержать пострадавших от войны большей суммой, предоставляется выбор других цен: 40, 50 и 100 злотых (275, 344 и 688 грн.) Также доступны билеты бизнес-сегмента, их цена – 300, 400 и 500 злотых (2060, 2750 и 3440 грн).

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Билеты все желающие могут приобрести по этой ссылке. Все средства, которые удастся собрать на матче, будут перечислены на счет Посольства Украины в Варшаве, а оттуда деньги будут направлены на поддержку организаций, которые помогают украинским беженцам в Польше.

Вход на стадион в день матча будет возможен с 19:00 по местному времени (20:00 по киевскому). Перед матчем состоится концерт с участием звезд украинского шоу-бизнеса, а сам поединок начнется в 20:30 (21:30 по Киеву)", – говорится в публикации на официальном сайте Динамо.

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