Галатасарай 14-го квітня прийматиме киян на своєму стадіоні, інформує Anadolu Agency.

Динамо розпочало продаж квитків на матч з Легією – відомі ціни і приємний бонус перед грою

За два дні до цього Динамо зіграє з варшавською Легією. Виручка від цих матчів буде передана на різноманітні потреби України. Ціль поєдинку з Галатасараєм – зібрати якомога більше коштів для українських сиріт.

Нагадаємо, що Мірча Луческу очолював "левів" у 2000-2002 роках. Зараз справи Галатасарая йдуть відверто погано – всього 13-та сходинка у чемпіонаті Туреччини.

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