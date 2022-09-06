"Динамо провалило подготовку к сезону на трансферном рынке. Мне кажется, что Динамо, которому все предсказывали статус однозначного фаворита этого чемпионата, очень свысока отнеслось к своему уровню и подбору игроков относительно общего уровня этого военного чемпионата.

Саленко: Защитники Динамо перекладывают ответственность друг на друга

Сейчас Динамо пожинает плоды своей деятельности или даже, правильнее сказать, бездействия в летний трансферный период. Потеряло четырех вингеров и никого не получило. Матч отбора Лиги чемпионов с Бенфикой был за 30-40 миллионов евро. А что клуб сделал для того, чтобы создать тренеру условия максимально качественного выбора?" – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, у Динамо после трех туров нет ни одного очка – в турнирной таблице УПЛ киевляне идут предпоследними.

Заря в меньшинстве обыграла Динамо – Луческу поплатился за кадровые эксперименты, киевлян наказали бывшие игроки