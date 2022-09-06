"Динамо провалило підготовку до сезону на трансферному ринку. Мені здається, що Динамо, якому всі передбачали статус однозначного фаворита цього чемпіонату, дуже зверхньо поставилося до свого рівня та підбору гравців щодо загального рівня цього військового чемпіонату.

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Зараз Динамо пожинає плоди своєї діяльності або навіть, правильніше сказати, бездіяльності у літній трансферний період. Втратило чотирьох вінгерів і нікого не отримало натомість. Матч відбору Ліги чемпіонів з Бенфікою був за 30-40 мільйонів євро. А що клуб зробив для того, щоб створити тренеру умови максимально якісного вибору?" – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, Динамо після трьох турів не має жодного очка і йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім.

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