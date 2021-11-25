Динамо столкнулось с проблемами перед поединком против Миная
20:23 - Читати українською
"Бело-синие" не смогут вернуться в Киев после матча 16-го тура против Миная без приключений.
Поединок с закарпатцами завершится примерно в 16:00, что означает, что киевляне не успеют в местный аэропорт (закрывается в 17:00), чтобы вернуться в Киев, сообщает meta-ratings.
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Таким образом, делегация Динамо после матча отправится во Львов на автобусе, откуда уже вылетит прямым рейсом в Киев вечером.
Добавим, что игра Минай – Динамо состоится 27 ноября, начало в 14:00. Киевляне возглавляют чемпионат с 38 очками, опережая Шахтер по дополнительным показателям.
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