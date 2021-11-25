"Біло-сині" не зможе повернутись до Києва після матчу 16-го туру проти Миная без пригод.

Поєдинок із закарпатцями завершиться приблизно о 16:00, що означає, що кияни не встигнуть до місцевого аеропорту (зачиняється о 17:00), аби повернутись до Києва, інформує meta-ratings.

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Таким чином, делегація Динамо після матчу вирушить до Львова автобусом, звідки вже вилетить прямим рейсом до Києва ввечері.

Додамо, що гра Минай – Динамо відбудеться 27 листопада, початок о 14:00. Кияни наразі очолюють чемпіонат з 38 очками, випереджаючи Шахтар за додатковими показниками.

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