Динамо зіштовхнулось з проблемами перед поєдинком проти Миная
20:20 - Читать на русском
"Біло-сині" не зможе повернутись до Києва після матчу 16-го туру проти Миная без пригод.
Поєдинок із закарпатцями завершиться приблизно о 16:00, що означає, що кияни не встигнуть до місцевого аеропорту (зачиняється о 17:00), аби повернутись до Києва, інформує meta-ratings.
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Таким чином, делегація Динамо після матчу вирушить до Львова автобусом, звідки вже вилетить прямим рейсом до Києва ввечері.
Додамо, що гра Минай – Динамо відбудеться 27 листопада, початок о 14:00. Кияни наразі очолюють чемпіонат з 38 очками, випереджаючи Шахтар за додатковими показниками.
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