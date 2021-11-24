Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков спокойно воспринимает интерес к нему со стороны ведущих клубов Европы.

"На сегодняшний день я здесь. Сосредоточен на Динамо и настоящем.

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То, что пишут – мне без разницы. На сегодняшний день я игрок киевского Динамо и очень этим доволен", – заявил полузащитник в комментарии Telegram-каналу Бомбардир.

Напомним, что Виктор Цыганков является воспитанником киевского Динамо и дебютировал на профессиональном уровне еще в сезоне 2016/17. Чемпион Украины якобы отклонил предложение Атлетико из-за несогласия с финансовой составляющей.

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