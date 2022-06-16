Первым объектом, который будет восстановлен, станет амбулатория в селе Гуривщина Бучанского района, сообщает официальный сайт Динамо.

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В начале марта, когда на территории оккупированной российскими войсками Гуривщины шли тяжелые бои, в результате танковых и минометных обстрелов в амбулатории возник пожар, который привел к полному выгоранию медицинского учреждения. По итогам технического обследования сооружения было сделано экспертное заключение, что здание не подлежит реконструкции, а необходимо строительство нового помещения для продолжения медицинской практики и обслуживания пациентов.

Согласно проекту, амбулатория будет восстановлена ​​по международным стандартам и оснащена современным оборудованием. Восстановление медицинского учреждения будет проходить за счет ФК Динамо Киев и Благотворительного фонда братьев Суркисов. Медицинское учреждение обслуживает более 5 тысяч жителей соседних населенных пунктов – Гуривщина, Хмельная, Любимовка, Бузова, Буча.

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