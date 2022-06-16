Из-за войны в Украине Динамо не может принять первого соперника – Фенербахче – в Киеве. Столичный клуб рассматривает вариант проведения игры против вице-чемпиона Турции в Польше.

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Журналист Дмитрий Ильченко утверждает, что киевляне могут играть домашние еврокубковые поединки сезона 2022/23 в Кракове или Вроцлаве. Это касается не только матча с Фенербахче, но и всех будущих поединков. Ранее сообщалось, что динамовцы могут принимать своих соперников в Румынии.

Напомним, домашний матч Динамо против Фенербахче состоится 19 или 20 июля. Игра в Турции намечена на 26/27 июля.

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