Кияни були близькі до підписання Зе Луїша і Мунаса Даббура, стверджує ПроФутболDigital.

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Трансфери зірвалися в останній момент. Нападник Хоффенхайма Даббур не поїхав у Динамо через сімейні обставини. Причини відмови Зе Луїша невідомі, хоча екс-форвард московського Спартака перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, наразі Динамо завершило 2 літні трансфери – Владислава Кабаєва і Кахіма Перріса.

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