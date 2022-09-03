Динамо зірвало 2 трансфери легіонерів – форвард з Бундесліги відмовився через сім'ю
13:51 - Читать на русском
Динамо не змогло закрити позицію нападника легіонерами.
Кияни були близькі до підписання Зе Луїша і Мунаса Даббура, стверджує ПроФутболDigital.
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Трансфери зірвалися в останній момент. Нападник Хоффенхайма Даббур не поїхав у Динамо через сімейні обставини. Причини відмови Зе Луїша невідомі, хоча екс-форвард московського Спартака перебуває у статусі вільного агента.
Нагадаємо, наразі Динамо завершило 2 літні трансфери – Владислава Кабаєва і Кахіма Перріса.
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