Понад тиждень тому 23-річний нідерландець отримав невелике пошкодження, через що не тренувався й пропустив дуель проти Шахтаря (1:1), інформує сайт Динамо.

Металіст – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Через цю причину Лонвейка не було і в заявці на нинішню дуель з Металістом. Поки відновлення Лонвейка йде за графіком, він займається за індивідуальною програмою. Лікарі прогнозують, що вже 1 травня хавбек займатиметься без обмежень у загальній групі.

Нагадаємо, "біло-сині" підписали Лонвейка у вересні минулого року за 1,5 мільйона євро. В його активі вже 16 поєдинків, один гол та один асист.

Динамо на паузі, Луческу під ножем – дві кандидатури і відкладена розв'язка