Динамо в контрольном поединке разбило латвийскую Лиепаю. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Лиепая на "Футбол 24".

Товарищеский матч 8 февраля 2024 года

Динамо – Лиепая – 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваев, 48, Ванат, 66 – Эрмани, 18, Силагадзе, 44

Царенко уже на 8-й минуте точным ударом завершил интересную комбинацию Динамо. Эрмани же воспользовался провалом обороны киевлян и завершил контратаку Лиепаи голом. Дячук очень быстро восстановил преимущество "бело-синих", головой замкнув навес с углового.

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Далее забил Супряга – Владислав сыграл на добивании после удара Бенито и сейва голкипера. Силагадзе снова сократил отставание Лиепаи – грузину удался классный дальний удар. А во втором тайме Динамо добило соперника. Сначала Караваев занес мяч в ворота после хаоса в штрафной соперника, а Ванат установил окончательный счет.