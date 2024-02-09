Динамо повідомило про травми одразу двох гравців – один з них вибув на тривалий термін
Київське Динамо зазнало втрат під час другого тренувального збору.
Біловар, який закривавленим покидав поле під час контрольного матчу з Лієпаєю, зазнав розсіченої рани надбрівної дуги та струсу головного мозку середнього ступеня, повідомляє офіційний сайт Динамо.
Перший гол Супряги після повернення у відеоогляді матчу Динамо – Лієпая – 5:2
Куди гірша ситуація в Навіна Малиша – він отримав перелом п’ятої плюсневої кістки та пропустить не менше трьох місяців.
Додамо, що Динамо пішло на зимову перерву на п'ятому місці УПЛ, вилетівши з єврокубків та Кубка України. Відставання від першого Кривбаса становить 6 очок.
Динамо розтрощило Лієпаю – дубль асистів, гол Супряги, жах оборони, закривавленого коханого Суркіс забирали з поля троє