Київське Динамо зазнало втрат під час другого тренувального збору.

Біловар, який закривавленим покидав поле під час контрольного матчу з Лієпаєю, зазнав розсіченої рани надбрівної дуги та струсу головного мозку середнього ступеня, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Перший гол Супряги після повернення у відеоогляді матчу Динамо – Лієпая – 5:2

Куди гірша ситуація в Навіна Малиша – він отримав перелом п’ятої плюсневої кістки та пропустить не менше трьох місяців.

Додамо, що Динамо пішло на зимову перерву на п'ятому місці УПЛ, вилетівши з єврокубків та Кубка України. Відставання від першого Кривбаса становить 6 очок.

Динамо розтрощило Лієпаю – дубль асистів, гол Супряги, жах оборони, закривавленого коханого Суркіс забирали з поля троє