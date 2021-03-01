"У Дениса Попова травма икроножной мышцы, он находится на лечении. Для выздоровления ему понадобится, как минимум, три недели. Беньямин Вербич продолжает восстановление после повреждения мышцы задней поверхности бедра. Динамика реабилитации положительная, но о конкретных сроках пока рано говорить.

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Денис Гармаш восстанавливается после воспаления ахиллового сухожилия, уже начал беговую работу. У него хорошая динамика, все идет по плану. А Клейтон, в свою очередь, уже вернулся к занятиям в общей группе.

Владимир Костевич, у которого травма крестообразной связки, пока продолжает реабилитацию в Польше. В Украину он вернется, когда сможет приступить к беговой работе. А что касается Никиты Бурды, то в январе ему сделали повторную операцию на ахилле. Срок восстановления после такого вмешательства длительный – около полугода", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

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