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Динамо сообщило детали прощания с Лозинским – легенда умер в возрасте 65 лет

18 июля 20:08 - Читати українською
Динамо сообщило детали прощания с Лозинским – легенда умер в возрасте 65 лет
Владимир Лозинский / фото из открытых источников

Киевское Динамо озвучило, когда состоится церемония прощания с бывшим игроком "бело-синих" Владимиром Лозинским.

Панихида и торжественное прощание с Владимиром Лозинским состоится 20 июля, сообщает официальный сайт Динамо.

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Церемония пройдет с 10 до 11:30 утра на НСК Олимпийский. После панихиды Лозинский будет похоронен на участке 42А Байкового кладбища.

Напомним, Владимир Лозинский выступал в составе Динамо в период с 1975 по 1984 годы. За это время он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, четыре раза попадал в 33-х лучших футболистов сезона (1979, 1980, 1982 и 1983). Провел четыре матча в составе сборной СССР.

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