Динамо сообщило детали прощания с Лозинским – легенда умер в возрасте 65 лет

Панихида и торжественное прощание с Владимиром Лозинским состоится 20 июля, сообщает официальный сайт Динамо.

Легенда Динамо Лозинский умер после тяжелой болезни

Церемония пройдет с 10 до 11:30 утра на НСК Олимпийский. После панихиды Лозинский будет похоронен на участке 42А Байкового кладбища.

Напомним, Владимир Лозинский выступал в составе Динамо в период с 1975 по 1984 годы. За это время он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, четыре раза попадал в 33-х лучших футболистов сезона (1979, 1980, 1982 и 1983). Провел четыре матча в составе сборной СССР.

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