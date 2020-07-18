toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕРОНА - АТАЛАНТА РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Динамо повідомило деталі прощання з Лозинським – легенда помер у віці 65 років

20:08 - Читать на русском
Динамо повідомило деталі прощання з Лозинським – легенда помер у віці 65 років
Володимир Лозинський / фото з відкритих джерел

Київське Динамо озвучило, коли відбудеться церемонія прощання із колишнім гравцем "біло-синіх" Володимиром Лозинським.

Панахида та урочисте прощання з Володимиром Лозинським відбудеться 20 липня, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Легенда Динамо Лозинський помер після важкої хвороби

Церемонія пройде з 10 до 11:30 ранку на НСК Олімпійський. Після панахиди Лозинський буде похований на ділянці 42А Байкового кладовища.

Нагадаємо, Володимир Лозинський виступав у складі Динамо в період з 1975 по 1984 роки. За цей час він тричі ставав чемпіоном СРСР та двічі вигравав Кубок країни. Окрім того, чотири рази потрапляв до 33-х найкращих футболістів сезону (1979, 1980, 1982 та 1983 рр.). Провів чотири матчі у складі збірної СРСР.

Динамо, австрійський маніяк і британець, який не боявся крові: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
"Розмовляє українською і сердиться без м'яча": Італія пізнала Маліновського і вже повісила цінник для топ-клубів
08:00
22204
Теги
Смерті футболістів Володимир Лозинський Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Арсенал
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук