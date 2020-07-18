Динамо повідомило деталі прощання з Лозинським – легенда помер у віці 65 років

Київське Динамо озвучило, коли відбудеться церемонія прощання із колишнім гравцем "біло-синіх" Володимиром Лозинським.

Панахида та урочисте прощання з Володимиром Лозинським відбудеться 20 липня, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Церемонія пройде з 10 до 11:30 ранку на НСК Олімпійський. Після панахиди Лозинський буде похований на ділянці 42А Байкового кладовища.

Нагадаємо, Володимир Лозинський виступав у складі Динамо в період з 1975 по 1984 роки. За цей час він тричі ставав чемпіоном СРСР та двічі вигравав Кубок країни. Окрім того, чотири рази потрапляв до 33-х найкращих футболістів сезону (1979, 1980, 1982 та 1983 рр.). Провів чотири матчі у складі збірної СРСР.

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