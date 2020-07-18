Динамо, австрійський маніяк і британець, який не боявся крові: призовий кросворд від головного редактора

Кросворд №9. На кону – книга-бестселер. Відповідайте на запитання і вигравайте суперприз!

Друзі, я переконаний, що ви вже зачекалися на нову головоломку, тому прошу пробачити за цю невелику затримку. Футбольне літо цьогоріч по-особливому спекотне, працюємо для вас у поті чола практично в режимі нон-стоп, але фізичні ресурси, на жаль, не безмежні… Робота над кросвордом потребувала свіжої думки.

Наснаги додає той факт, що коло поціновувачів нашого конкурсу розширюється. Зокрема, відповіді на попередній кросворд надіслали два новачки. "Дуже приємно, що відбуваються такі розіграші, однак через онлайн-навчання не було часу на попередні кросворди. Відпустка дала можливість трохи помізкувати над футбольною темою", – пише Віталій Максимчук. А Павло Панасюк продовжує: "Дякую за можливість пригадати зірок із дитинства і дізнатись багато цікавого, шукаючи відповіді на питання".

У старожилів кросворд-призу виникли певні труднощі. "Найважче було особисто мені дізнатись прізвисько технаря, який встиг пограти за Реал і Барсу у 90-х, при тому, коли залишилась 1 буква", – зізнається Лілія Гачкало із Умані.

"Цей кросворд – один з найважчих вийшов, – констатує Максим Шемчук. – У деяких відповідях досі не впевнений. Питання є дуже важкі. (…) Про українського суддю, якщо я правильно відповів, то скільки він винен за безкоштовний піар? :) І чи чекати його тепер у кожному кросворді?"

Йдеться про харків’янина Олександра Крана, який працював у Вищій лізі до середини "нульових". Якщо екс-рефері вирішить взяти участь у розгадуванні наступних кросвордів – це буде ще кращим піаром і для нього, і для нас. :)

Ось усі правильні відповіді на кросворд №8 "Кого з екс-гравців Динамо лупцює дружина?"

Горизонтально: 1. ПАР. 3. Гор. 5. Мія. 7. ОФІ. 8. Ера. 9. ТВД. 10. Тон. 11. Амадора. 17. Найт. 18. Кран. 19. Ринок. 20. Пепе. 21. Отто. 22. Вусом. 23. Ебуе. 24. Іква. 26. Віталій. 31. Улі. 32. Охс. 33. Зуб. 34. Рур. 35. Уле. 36. Ола. 37. Кіа.

Вертикально: 1. Поті. 2. Рода. 3. Гіча. 4. Резо. 5. Мата. 6. Ярні. 12. Метревелі. 13. Дженестра. 14. Ріккоміні. 15. Карембе. 16. Мантова. 25. Дуду. 26. Візе. 27. Тібо. 28. Лара. 29. Йорк. 30. ЦСКА.

Як завжди, сліпим жеребом визначився переможець. Ним став наш постійний учасник Сергій Ярмола, який отримає фірмову футболку із зображенням… Ярмоли – Андрія Ярмоленка. Вітаємо і просимо тріумфатора написати нам свою домашню адресу, номер телефону та координати найближчого відділення Нової Пошти.

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Винагородою за перемогу у дев'ятому розіграші стане чудова книга сера Алекса Фергюсона (у співавторстві з Майклом Моріцом) "Менеджмент у стилі Манчестер Юнайтед. Як стати чемпіоном", надрукована українською мовою у видавництві "Наш формат". Із кількома уривками ви можете ознайомитися у матеріалі "Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 30 липня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 31 липня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Українське місто, яке у 90-х приймало матчі Другої ліги. 4. Харків’янин у півзахисті київського Динамо середини 1940-х. 7. Культовий футбольний вигук. 8. Голкіпер із англійської Прем’єр-ліги. 9. Клуб, про який говорять українці, хоча він не зіграв ще жодного матчу. 10. Прізвисько екс-патрона львівських Карпат. 11. Автомобіль, який користувався повагою у мадридському Атлетіко. 12. Трагічне місто Першої світової війни, яке подарувало Брюгге хавбека Блонделя. 13. Колоритний бритоголовий турок, який запалював у півзахисті Галатасарая на перетині тисячоліть. 16. Ім’я, яке поєднує голкіперів збірних Аргентини та Франції різних епох. 18. Баск із винятковим гольовим нюхом, легенда Атлетіка. 20. Музичний інструмент, як частина прізвища екс-півзахисника Марселя, Ліона, ПСЖ. 21. Новачок Мілана у 2015-му. 22. Прізвисько одного з володарів "Золотого м’яча". 23. Німець, якому подобалося і забивати, і відбивати. 25. Творець чемпіонського Бордо кінця 1990-х. 27. Ім’я швейцарського рефері ФІФА недалекого минулого. 29. Він відіграв за Шеффілд Юнайтед 21 сезон поспіль (1945-66 роки). Як звали легенду Бремолл Лейн? 30. Сенегалець, ймовірно найгірший футболіст в історії АПЛ (ім’я). 31. Екс-голкіпер Волині, Поліграфтехніки, Олександрії. 32. Крутий агрегат у руках Єфрема Лукацького, Євгена Кравса. 33. Півзахисник збірної Англії 1990-х. 34. Футбольний клуб поляків. 35. Вінгер Марселя, який невдало заїхав у Ньюкасл.

Вертикально: 1. Володар "Золотого бутса" до пришестя Роналду і Мессі. 2. Болгарський клуб, який перетинався з Динамо і Дніпром. 3. Він запалював у Монако на початку тисячоліття, співвітчизник Мбокані. 4. Панібратське звертання до Ето’О. 5. Тітонька, концерти якої збирали аншлаги на заздрість клубам Вищої ліги 90-х. 6. Півзахисник міланського Інтера. 14. Потужний уругвайський бомбардир, який змінив близько 30 клубів. 15. Колишній легіонер Динамо, який, подейкують, залишив свого нащадка на берегах Дніпра. 17. Івуарієць, лише статист на ЧС-2010. 18. Півзахисник збірної України 90-х. 19. Перша назва Стяуа. 23. Хоробрий британець, який не боявся крові – легенда Іпсвіча, Рейнджерс і збірної Англії. 24. Голкіпер Карпат 60-х. 25. Тренував Михайличенка у Сампдорії. 26. Захисник Карпат середини 90-х. 28. А це – теперішній захисник львівського Руху. 29. Австрійський маніяк, колекціонер голів, сучасник Пушкаша і Ді Стефано.

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