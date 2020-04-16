Задолженность Динамо за Соля – журналист разъяснил ситуацию

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал о выплатах за трансфер Франа Соля.

"Понеслось по кочкам в некоторых СМИ: ой, Динамо до сих пор платит за Франа Соля! Новость подаётся с каким-то странным душком – типа представляете, что делается-то?! Рассказываю.

1. Насколько мне известно – платит.

2. Нидерландская сторона в лице Виллем ІІ никаких претензий не имеет.

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3. Потому что трансферная сумма изначально была разбита в интересах покупателя на несколько платежей в течение двух или более лет.

4. Подобным образом в мире работают ровно все – от мала до велика. Футбольный трансферный рынок не так уж отличается от интернет-магазина, и если вам удалось купить что-то или кого-то за указанную цену, но растянув выплаты – это удача. Именно поэтому понятие "сумма трансфера" для разбирающегося в теме всегда требует уточнения. На пальцах: дешевле, но сейчас, чуть дороже, но – завтра. Если получилось дешевле и завтра – хорошо!

5. Сказанное не имеет отношения к оценке Соля как игрока и необходимости данного трансфера для Динамо – речь исключительно о рыночных и юридических подробностях происшедшего прошлой зимой", – написал Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о задолженности Динамо перед Виллем II за трансфер испанского форварда. Якобы из-за сложного финансового положения нидерландцы взялись "выбивать" долги из клубов, среди которых оказались и "сине-белые".

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