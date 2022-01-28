Владислав Супряга близький до відходу з київського клубу.

Базель та Динамо дійшли принципової згоди щодо переходу форварда "біло-синіх" Владислава Супряги, повідомляє Tuttomercatoweb.

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На 21-річчного українця також претендувала Сампдорія, але пропозиція швейцарського клубу виявилась привабливішою. Попри це, італійці ще намагатимуться перехопити Владислава. Остаточне рішення Динамо ухвалить найближчим часом.

У нинішньому сезоні Супряга провів лише 6 матчів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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