Динамо узгодило трансфер Супряги, – ЗМІ
10:22 - Читать на русском
Владислав Супряга близький до відходу з київського клубу.
Базель та Динамо дійшли принципової згоди щодо переходу форварда "біло-синіх" Владислава Супряги, повідомляє Tuttomercatoweb.
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На 21-річчного українця також претендувала Сампдорія, але пропозиція швейцарського клубу виявилась привабливішою. Попри це, італійці ще намагатимуться перехопити Владислава. Остаточне рішення Динамо ухвалить найближчим часом.
У нинішньому сезоні Супряга провів лише 6 матчів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.
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