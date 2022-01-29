Спортинг Хихон договорился о трансфере нападающего Динамо Эрика Рамиреса, сообщает La Nueva España.

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Киевляне сами предложили испанцам услуги 23-летнего венесуэльца еще две недели назад. Эрик будет выступать за Спортинг на правах аренды до конца сезона. Напомним, хихонцы соревнуются в Сегунде, после 25-ти туров – 13-е место.

Летом Динамо приобрело форварда у Дунайской Стреды за около 2 млн евро. В нынешнем сезоне Рамирес провел 7 матчей за киевлян, в которых отличился голом и ассистом.

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